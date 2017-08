Rafa Benítez, técnico del Newcastle, sigue empeñado en incorporar a Stevan Jovetic a su plantilla, según Tuttomercato. El ariete del Inter de Milán es una petición expresa del técnico español, que considera vital lograr su fichaje.

El futbolista quiere ir al Sevilla y el conjunto hispalense también estaría interesado. El problema es que los andaluces no se deciden y el agente del jugador afirma que no pueden continuar esperando. Si el Newcastle hace su trabajo y se mueve rápido, podría convencer al futbolista de que Inglaterra es una mejor opción para él ante la pasividad del equipo español , que no termina de lanzarse a por él.