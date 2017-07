Como adelantara ayer Fichajes.com, el joven Boris Mathis se ha convertido en la nueva apuesta del Everton para este mercado estival, si bien en este caso se trata de un fichaje de futuro para los toffees, que se están mostrando muy activos en este mercado.

Sandro Ramírez, Jordan Pickford o Michael Keane han sido algunas de las apuestas del equipo de Ronald Koeman. Ahora se suma el francés de 19 años al elenco del combinado de Goodison Park, donde llega procedente del Metz.

| Young French striker Boris Mathis has joined on a two-year contract & will link up with #EFCU23 for pre-season. https://t.co/oz90fXjrSR pic.twitter.com/lHSVJroTuI

— Everton (@Everton) 5 de julio de 2017