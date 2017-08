Los sorprendentes campeones de la Premier League 2016 acaban de anunciar un nuevo refuerzo con el que mejorarán su plantilla de cara a la nueva temporada, ya que el Leicester City se ha hecho con una joya de Gales.

George Thomas deja el modesto Coventry City para firmar un contrato de 3 temporadas con los foxes y convertirse en el nuevo refuerzo de este equipo inglés, con el que se compromete hasta 2020.

#lcfc have completed the signing of Coventry City youngster George Thomas on a three-year contract https://t.co/ZQFEKdeU1u pic.twitter.com/ffHTUhOMY8

— Leicester City (@LCFC) 8 de agosto de 2017