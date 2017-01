Claude Makélélé se incorporaba hace un año a la dirección deportiva del Mónaco, en el que había sido su último trabajo hasta la fecha, porque ahora acaba de aceptar uno nuevo.

El Swansea ha anunciado a través de sus canales oficiales el fichaje del francés de 43 años, que se une al staff técnico de Paul Clement hasta final de temporada como ayudante.

Craig Gardner has joined @BCFC on loan until the end of the season, with a permanent transfer agreed.#WBAhttps://t.co/U9P7eWhBkK

— West Bromwich Albion (@WBA) 11 de enero de 2017