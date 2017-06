Rachid Ghezzal no va a seguir en el Olympique de Lyon, ya que acaba contrato el día 30 y su presidente, Jean Michel Aulas, acaba de confirmar en rueda de prensa que se le busca sustituto: «Vamos a fichar a un jugador para suplir a Ghezzal». El argelino de 25 años queda libre y es una opción interesante para varios equipos, como por ejemplo el Valencia, con el que ya ha sido relacionado.

Por otro lado ha hablado el dirigente sobre Alexandre Lacazette, delantero de 26 años que era el gran objetivo del Atlético de Madrid hasta que el TAS ratificara la sanción de la FIFA: «Lacazette podría haberse ido al Atlético de Madrid, pero no ha sido posible por la sanción. Si depende de nosotros, no se irá. No tenemos ninguna otra oferta por Alexandre Lacazette a día de hoy. Yo no sé si él se quiere ir del Olympique de Lyon».