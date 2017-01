Noticia de alcance la que nos llega desde Inglaterra, porque de acuerdo con Sky Sports tenemos que el Olympique de Marsella ha tirado la toalla con Dimitri Payet. El francés de 29 años, autor de 3 goles en 22 encuentros, se declaraba hace unos días en rebeldía con el West Ham para forzar su salida.

El galo quería ir al equipo del Stade Vélodrome, que ha estado trabajando desde entonces en su fichaje. Aunque ahora acaban de tirar la toalla, ya que según relata Sky Sports no están dispuestos a aceptar las elevadas demandas económicas de los hammers.

Marseille have abandoned their attempts to sign wantaway West Ham playmaker Dimitri Payet. More here: https://t.co/jmqQKmETf1 pic.twitter.com/ELLNQkiEaV

— Sky Football (@SkyFootball) 20 de enero de 2017