«Ambos son magníficos, pero yo prefiero el fútbol de ataque, ser más creativo, eso es lo que he intentado toda mi carrera. No puedo entender por qué el United fichó un entrenador defensivo. Me encanta Mou, pero prefiero la forma de jugar del Barcelona y de Guardiola. Preferiría que Pep fuera el entrenador del United, sería más lógico. No veo jugar al City porque es el City, pero me encantaría ver a mi equipo entrenado por Guardiola».

Así ha hablado en las últimas horas Eric Cantona sobre el Manchester United de José Mourinho. Unas declaraciones polémicas del francés, a las que el luso ha respondido en rueda de prensa: «Más ambición de la que demostramos en casa creo que es bastante difícil. No veo quién tiene más ambición que nosotros. Contra el Newcastle jugamos con Pogba, Rashford, Martial, Mata, Lukaku... Los laterales no son laterales: Valencia y Ashley Young. Todo el mundo sabe que son extremos. No sé lo que queréis».