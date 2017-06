Según sostiene el diario Marca, la venta de Álex Berenguer supondrá un plus de tranquilidad para el Osasuna. En el club navarro no hacen concesiones con respecto al precio del jugador, 9M€, que es a su vez lo que marca su contrato en la cláusula de rescisión. Casualmente, ésa es la suma total que tendrá que invertir la entidad rojilla en salarios de cara a la temporada que viene, lo que les motiva a no querer rebajar ni un ápice el precio del extremo zurdo.

El Athletic Club no está dispuesto a ofrece más de 5 M€ por Berenguer, y siguen buscando otra vía que haga realidad el traspaso, como puede ser incluyendo cesiones en las que Osasuna ha mostrado interés. También existe interés por parte del Nápoles, aunque tampoco han llegado a la cifra que piden en Pamplona.