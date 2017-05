El delantero argentino Luciano Vietto (23 años) regresará al Atlético de Madrid tras una gris temporada en un Sevilla donde ha ido de más a menos y no ha contado con el protagonismo esperado. En el conjunto rojiblanco no verían con malos ojos una nueva cesión del ex del Villarreal para la temporada que viene, según apunta el diario As.

Es aquí dónde entra el Deportivo de la Coruña, quien según sostiene el diario Deporte Campeón, se ha interesado en la cesión del futbolista argentino con vistas a apuntalar su ataque. Hay que recordar que el punta llegó al Atlético de Madrid en el verano de 2015 por 20 M€ y de momento no ha entrado en los planes del Cholo Simeone tras no adaptarse a su sistema en una primera temporada en el Manzanares.