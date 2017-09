El Portland Timbers ha tenido un precioso gesto con un aficionado. El club que compite en la MLS ha tenido el detalle de "fichar" a un joven portero de cinco años llamado Derrick Téllez. El niño incluso ha firmado un contrato por un único partido, cumpliendo así su sueño de convertirse en jugador del primer equipo de Timbers, según indica Mundo Deportivo.

El motivo de dicho gesto es que Derrick Téllez sufre un tumor cerebral y el club ha decidido hacer realidad su sueño. El viernes realizará su primer entrenamiento con el equipo y conocerá a los integrantes de la plantilla y está previsto que su debut sea el 24 de septiembre, ante el Orlando City SC. Derrick llegará al estadio en limusina y saltará al terreno de juego con los jugadores para escuchar el himno, luego, verá el partido con sus familiares. Un gesto conmovedor del Portland Timbers con uno de sus aficionados más especiales.

We're thrilled to sign 5-yr-old keeper Derrick Tellez to a one-game contract. Details of his wish: https://t.co/3sLqkjLzAj #WelcomeDerrick pic.twitter.com/5YNzvt3JS9

