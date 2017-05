La relación entre el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el técnico del primer equipo, Quique Setién, está completamente rota. Aunque ambas partes mantendrán el tipo hasta que concluya la temporada, lo cierto es que sus caminos se distanciaron totalmente a raíz de la negociación que pretendí garantizar la continuidad del preparador cántabro.

«El dijo que el tema económico no es importante, pero es mentira. Me pidió un contrato de Europa League. Yo sabía que Quique Setién tenía un acuerdo con el Valencia. Sí lo tenía, por eso él toma la decisión de no seguir con nosotros. En ese momento tendría que haberle cesado, y no nos hubiera pasado esto. Decidí apostar por él porque se merecía salir por la puerta grande. Hemos aguantado de todo y todo lo que he dicho se lo ha dicho a él a la cara (...) El míster ha llegado a decir que aunque no tenga equipos a la UD no le entreno», espetó el dirigente durante una entrevista concedida al medio local Mírame TV.