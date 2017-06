«Leo y escucho igual que vosotros y me quedo perplejo a veces. La realidad es que a Vitolo es un jugador al que renovamos en agosto y le quedan tres años más. Tiene un contrato con la entidad. Si Vitolo quiere irse y alguien lo quiere, hay una fórmula para hacerlo, y la formula no es otra que ir a la Liga y depositar el importe de su cláusula. No sé si lo he dicho claro pero puedo repetirlo. Si Vitolo quiere irse, porque él quiera irse, porque nosotros no queremos que se vaya, y algún club quiera pagar la cláusula, nosotros no vamos a negociar nada, tendrá que ir a la Liga de Fútbol Profesional y depositar la cláusula».

Estas declaraciones corresponden a José Castro, presidente del Sevilla, que ha hablado hoy sobre los rumores que alejan a Vitolo del cuadro hispalense. El presidente de la entidad andaluza ha afirmado en declaraciones que recoge Estadio Deportivo que no se marchará la figura canaria si no se paga su cláusula de rescisión.