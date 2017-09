Diego Pablo Simeone ha ampliado su relación con el Atlético de Madrid durante varias temporadas más. Uno de los principales motivos es que pidió al club colchonero que nadie saliese en este mercado de fichajes y la entidad ha cumplido, por lo que el argentino muestra su gratitud comprometiéndose aún más, si cabe.

«En el momento en el que me llegó el mensaje de que el club no podía fichar, lo único que le pedí al club es que no se vaya nadie. Y así fue. Por eso seguimos estando juntos y cada uno desde su lugar pelea para que podamos estar todos en la misma línea». El técnico argentino asegura que prefiere mantener el bloque del equipo antes que vender caro y tener mucho dinero para confeccionar una nueva plantilla.