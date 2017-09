Ferran Soriano, consejero delegado del Manchester City, ha participado en una jornada en el centro IESE de Barcelona por el décimo aniversario de la agencia Prime Time Sport. En ella, se habló del nuevo papel que tiene el PSG en el panorama futbolístico, aunque el mandatario quiso quitarle hierro al asunto.

«No es el viejo fútbol frente al nuevo fútbol. Es una anomalía. El PSG es distinto porque ingresa 500 millones y el siguiente en la liga francesa, 160. Esto no ocurre en ninguna de las otras grandes ligas. La dinámica del mercado genera estos ingresos, y además beneficios. Es una anomalía y no hay que hacer nada porque las reglas existen y son muy estrictas para todos». Asegura que hay que dejar el caso en manos de los órganos competentes y que será resuelto por ellos, según las declaraciones que recoge el diario Sport.