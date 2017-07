El PSG ha abierto la puerta de salida a Serge Aurier, tasándolo en 30 M€. El lateral de 24 años es uno de los jugadores que tiene más papeletas para abandonar el conjunto parisino, pero, eso sí, no a cualquier precio. El dueño del PSG no está dispuesto a aceptar menos de esos 30 M€.

El Tottenham es el principal interesado en hacerse con los servicios del jugador francés, ya que con la marcha de Kyle Walker necesitan reforzar su lateral derecho. No obstante, Dany Levy no quiere derrochar el dinero obtenido por el ya jugador del Manchester City y no quiere ofrecer más de 20 M€ por el jugador, según asegura France Football.