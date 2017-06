Juan C. Navarro

Aunque había logrado llamar la atención del mismísimo Manchester United, el joven atacante Roberto González (16 años) ha optado por esquivar estos cantos de sirena y ampliar el contrato que le vincula con el Real Betis.

«Es un orgullo. Pertenecer a este club y poder seguir perteneciendo a él es un honor. El club ha hecho una buena apuesta por mí. Me ha dado la confianza y ahora solo queda devolverla. Tanto la directiva, presidente, vicepresidente y todas las personas del Club me han ayudado mucho en este tiempo. Me han dado su confianza y eso ha ayudado mucho a la renovación», reconoció el futbolista nada más estampar la firma en su nuevo contrato.