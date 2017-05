Juan C. Navarro

Apenas unas horas después de destituir a su técnico, Víctor Sánchez, el presidente del Real Betis, Ángel Haro, pasaba por los micrófonos de Canal Sur y aseguraba que el cuadro verdiblanco renovará considerablemente su plantilla durante el próximo mercado estival. «De entrenador no hemos tocado a nadie porque queríamos respetar a Víctor y apurar para terminar la temporada, pero tenemos que salir a buscarlo (...) Tenemos jugadores vistos, estamos avanzando con entradas y salidas. Tenemos una lista enorme, llevamos tiempo trabajando en la planificación. Algunas entradas se pueden producir a corto plazo. Probablemente antes de que termine la Liga anunciaremos algún fichaje», explicó.

Aunque no quiso dar nombres, el dirigente sí reconoció que entre los futbolistas que resultan de su agrado figura el delantero Sergio León (Osasuna). «¿Sergio León? Nos interesa, estamos hablando y puede ser jugador del Betis. No haremos muchos fichajes pero dependerán también de las salidas no planificadas, que se tendrán que sustituir», confirmó.