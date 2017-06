Juan C. Navarro

El Real Betis no cambia de opinión. Aunque son muchos los clubes que persiguen su fichaje -el último el Real Madrid-, el combinado andaluz tiene claro que sólo dejará salir a Dani Ceballos previo pago de los 15 M€ que figuran en su cláusula de rescisión. «Ceballos es un jugador muy apetecible. Queremos que siga siendo jugador del Betis, pero si alguien pone la cláusula no podemos hacer más. Soy optimista y me gustaría que siguiera pero nadie es imprescindible», indicó el presidente Ángel Haro, en su última comparecencia pública.

Igualmente el dirigente se refirió a la posible renovación del meta Antonio Adán y al desembarco de jugadores como Sergio Canales o Víctor Camarasa. «Respecto a Adán entendemos que el salario que el quiere tener no es el adecuado, si estuviéramos en Champions sería otra cosa (...) Las arcas están equilibradas. Vamos a tener al menos tres o cuatro jugadores que darán un salto de calidad. Canales es un jugador que tenemos ahí, pero está más lejos que Camarasa porque con el primero no ha habido acercamientos ni cantidades», explicó.