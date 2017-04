El Real Madrid tiene que tomar una decisión antes del 31 de mayo sobre que hacer con su portero del filial Carlos Abad, del que tiene una de opción de compra en su contrato de cesión por dos años desde el Tenerife que toca a su fin, en la que el Real Madrid podría adquirir al jugador en propiedad por 3 M€ antes de la fecha señalada.

El meta, a sus casi 22 años, compite con Luca Zidane en la portería del Castilla y la decisión final será de el técnico del primer equipo, Zinedine Zidane, quién podría valorarlo si hay movimientos como el de Keylor Navas o Ruben Yañez, aunque a Abad no le seduce la idea de ser tercer portero y en el Tenerife que pelea por el ascenso, estarían interesados en contar con él, e incluso podría contar con la oferta de un club de Primera División, según el diario As. Por su parte el club blanco no suele adquirir jugadores con más de 21 años para el filial.