Carlos Bacca se enfadó visiblemente con Vincenzo Montella el pasado fin de semana tras ser sustituido y por eso el entrenador del AC Milan ha sido cuestionado por ese suceso en rueda de prensa. El entrenador italiano ha tenido una salida elegante, aunque al mismo tiempo ha mandado un recado al colombiano.

«¿Enfadado? Tal vez no es conmigo. Es un jugador importante para el club y esperan mucho más de él. Por sus características, Lapadula y él no pueden jugar juntos. Lo hemos arreglado. No creo que haya hecho algo muy grave. Exageró un poco y lo reconoció. Todo está solucionado», afirmó el preparador.