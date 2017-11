Autor del gol que dio el empate al FC Barcelona en su visita al campo del Valencia, el catalán Jordi Alba aprovechó sus diferentes comparecencias ante los medios al término del choque para enviar un mensaje a una afición ché que no termina de perdonarle que, en su momento, optase por abandonar Mestalla para iniciar una nueva aventura en el cuadro culé.

«Cuando jugué con el Valencia lo di todo por ese club pero ahora no soy bien recibido aquí desde hace 6 años, solo pido respeto; me da pena porque estoy muy agradecido al Valencia y me duele (...) Yo vine al Valencia gratis y luego dejé mucho dinero aquí. No entiendo el trato que me dan. Creo que tendrían que tener más respeto por mí igual que lo tengo yo por ellos», espetó.