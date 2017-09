Cada vez que comparece ante los medios, el presidente del Sevilla, José Castro, es cuestionado por la traumática marcha de Vitolo, jugador que cambió de aires apenas un días después de comprometerse a renovar su compromiso con la entidad hispalense.

«No estoy dolido, estoy muy dolido. No quiero hablar de algo que va a tener un recorrido largo, habrá acciones jurídicas y no quiero decir nada que pueda empañar las acciones jurídicas. Yo cuando doy mi palabra la cumplo siempre, siempre es siempre, pero si además la dejo por escrito en un medio, sea el que sea, con más motivo. No quiero hablar más de Vitolo», espetó el dirigente durante su conversación con la Cadena COPE.

Como cabía esperar, el mandamás también fue preguntado por la situación de Steven N’Zonzi, centrocampista que estuvo cerca de abandonar el equipo el pasado verano «Está metido en el proyecto totalmente, el entrenador habla con él también. Ha habido partidos en los que no ha dado ese rendimiento súper, pero ya lo está dando. Nuestro club ha pasado de vender todo a buen precio a que no se vayan los jugadores importantes. No somos un banco, y queremos el dinero en el campo. Igual que Vitolo era un jugador importante que queríamos que se quedara aquí, lo que pasa es que por N’Zonzi no han pagado la cláusula», aseveró.