Según sostiene Le10 Sport, el Sevilla, en su intento de continuar en la línea de su técnico, Jorge Sampaoli, que será seleccionador argentino en los próximos días como ha anunciado el propio club andaluz, trató de hacerse con los servicios de Marcelo Bielsa.

El ’loco’ ya ha sido presentado con Lille, pero antes de eso desde Nervión intentaron anteponerse a este vínculo e intentaron contar con el argentino, referente de Sampaoli, de cara al proyecto del futuro en el club hispalense. Obviamente no se va a hacer realidad el deseo de la directiva sevillista que tendrá que seguir sondeando el mercado para encontrar un nuevo entrenador. El mejor colocado no es otro que el ex del Celta, Eduardo Berizzo.