Óscar Arias, director deportivo de la entidad hispalense, ha desmentido a diario Depor el interés del club de Sevilla en hacerse con los servicios de Pedro Aquino, centrocampista de Lobos BUAP: «El Sevilla no tiene intención de reforzarse con volantes. No nos gusta tratar estos temas por teléfono, pero Pedro Aquino no está en nuestros planes, no por ahora al menos».

Desestima así el fichaje del internacional peruano que estará en la próxima cita mundialista, donde podría desarrollar un buen escaparate y captar de verdad el interés del equipo andaluz.