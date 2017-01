El centrocampista sigue envuelto en rumores sobre una posible salida del club ché y Monchi, al ser preguntado en la Cadena Cope, no ha cerrado la posibilidad de que recale en el Sevilla: «¿Parejo? Prefiero no contestar», aseguró el director deportivo del club hispalense después de que le cuestionaran sobre una posible llegada de Dani Parejo.

Eso sí, Voro no está por la labor de dejar escapar al futbolista: «Yo cuento con Parejo. Encontrar un sustituto para un jugador como él no sería nada fácil». Además, el técnico del Valencia ha asegurado que no ha llegado ninguna oferta por el centrocampista madrileño: «Parejo es un gran jugador y supongo que le quieren el Sevilla y muchos más. El club me ha dicho que no hay ninguna oferta por Parejo».