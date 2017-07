Nicolás Tagliafico, lateral izquierdo de 24 años, es el nuevo objetivo del Sevilla para reforzar la línea defensiva. El jugador de Independiente posee pasaporte italiano, por lo que no ocuparía plaza de comunitario y ya ha sido internacional con la selección de su país. Jugó en el Murcia con 20 años.

Su agente reconoció a ¿Cómo te va? que aceptará una propuesta «si es interesante. Si no, está bien en Independiente y no es un problema quedarse. Ha habido muchos ofrecimientos, pero ofertas formales aún no porque Independiente ha tasado alto al jugador y el club no quiere desistir de él». El año pasado Tagliafico fue relacionado con la Real Sociedad.