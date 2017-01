Después de transitar por hasta cuatro equipos durante las últimas temporadas (FC Barcelona, Chelsea, Valencia y Stuttgart); Oriol Romeu parece dispuesto a echar raíces en el Southampton. El centrocampista, de 25 años, acaba de ampliar su compromiso con los saints hasta el lejano 2021, por lo que tendrá tiempo más que de sobra para consolidarse como uno de los pilares de la escuadra rojiblanca (hasta ahora suma 50 partidos de Premier League).

«No podría estar más feliz por tener este nuevo contrato con el club. Desde que vine aquí me he sentido muy, muy bien. Todo ha sido positivo para mí. Me he desarrollado y he mejorado cada día. Mirando hacia el futuro, es algo bueno para mí y espero que llegan más cosas buenas y más experiencias positivas», indicó el futbolista nada más estampar la firma en su nuevo contrato.