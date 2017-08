No paramos de nuevos fichajes oficiales. En este caso nos vamos hasta Inglaterra porque el Tottenham acaba de anunciar que ha alcanzado un acuerdo con el Ajax de Amsterdam para el traspaso de Davinson Sánchez, a cambio de 40 M€.

Este colombiano de 21 años llegará para fortalecer la retaguardia de los spurs, una vez supere el pertinente reconocimiento médico y tenga los permisos de trabajo en regla. Cuando se cierre el traspaso firmará hasta 2023.

We are delighted to announce we have reached agreement with Ajax for the transfer of Davinson Sanchez subject to medical & work permit. pic.twitter.com/bCjP3ur3Ca

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 18 de agosto de 2017