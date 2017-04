La irregularidad que viene mostrando el FC Barcelona a lo largo de la presente temporada ha dado pie a numerosas críticas contra su técnico, el asturiano Luis Enrique. La última de ellas viene firmada por Luciano Moggi, expresidente de la Juventus, quien en una entrevista concedida al diario As no ha dudado en culpar al preparador de los actuales males del conjunto culé.

«La eliminatoria no está sentenciada, pero si los azulgrana juegan como en Turín, no van a tener posibilidades. ¿Queréis saber cuál es el verdadero problema del Barcelona? Está sin entrenador. Si un técnico dice ’al final de este año me voy’, es como si ya no estuviera. El equipo está desmotivado, sin ideas, sin fuerzas. Y en el campo, se nota», espetó.

Actualmente inhabilitado por el conocido como caso Moggigate (compra de partidos en la Serie A), el antiguo directivo bianconero también reconoció que el traspaso de Zinedine Zidane al Real Madrid fue una de las mejores operación de su carrera. «Yo sólo digo que la Juve con aquel dinero fichó a Nedved, Buffon y Thuram. Fue fundamental para reconstruir el equipo y también lo fue para el Madrid, que encontró en Zidane una pieza clave para su futuro», aseveró.