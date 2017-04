En el Málaga tienen claro que existe un fuerte interés desde el Valencia por su centro campista, Pablo Fornals, quién cuajó una gran actuación en la visita del conjunto blanquiazul a Mestalla, con nada menos que dos goles. Su rendimiento ha sido regular y firme en el centro del campo del Málaga y por ello le renovaron en febrero elevando su clausula de rescisión hasta casi los 20M€, y comentan en As que desde la Rosaleda afirman que no dejarán salir a uno de sus mejores jugadores por ninguna oferta que no sobrepase los 10M€. Este nuevo contrato le vincula con el Málaga hasta el verano de 2019.

El Valencia estaría también interesado en hacerse con los servicios de Ignacio Camacho, otro de los buques insignia del conjunto malaguista, medio centro aragonés procedente del Atlético de Madrid por el que ya han preguntado en previas ocasiones desde el conjunto ché. Este fin de semana ambos equipos se enfrentarán en la vuelta de Liga, lo que ayudará a que ambas directivas realicen una primera toma de contacto.