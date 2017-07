El Director General del Valencia, Mateu Alemany, ha asegurado que el conjunto ché realizará fichajes de cara a la próxima temporada. La clave, vender jugadores. «No tengo constancia de que no haya dinero. El Valencia tiene una cifra importante y vamos a jugar con eso. Vamos a jugar con las salidas, que van a dejar un agujero y con ese agujero vamos a fichar. Desde el punto de vista financiero acabamos de fichar a un futbolista de 6 millones. Vamos a ocupar completamente el fair play y no estoy preocupado con ello. Vamos a hacer buenos fichajes», aseguró Alemany.

Lanzó un mensaje de optimismo a los aficionados valencianistas y al propio técnico, Marcelino. No así a los actuales integrantes de la plantilla, que vuelven a vivir con la incertidumbre de si finalmente seguirán en la disciplina valencianista o no.