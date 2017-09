La final de la Liga de Campeones de 2019 se disputará en Madrid, tal y como acaba de anunciar la UEFA. Y es que el Comité Ejecutivo de este organismo habdecidido hoy en Nyon elegir al Wanda Metropolitano como sede del evento futbolístico más seguido cada temporada.

El nuevo estadio del Atlético de Madrid competía con el de Bakú para poder albergar esta cita, y finamente la capital de Azerbaiyán acogerá la de la Europa League de ese año. El combinado colchonero tendrá así la gran fortuna de ser el anfitrión de esta gran final de 2019.

BREAKING: Madrid's Estadio Metropolitano has been selected to host the 2018/2019 #UCLfinal #UEFAExCo pic.twitter.com/J0s5z8Q7I3

— UEFA (@UEFA) 20 de septiembre de 2017