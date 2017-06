Trabajando desde semanas atrás a fin de dar forma a un nuevo proyecto con el que seguir luchando en la Premier League, el Watford se ha convertido en uno de los grandes nombres propios a seguir en el mercado de fichajes. Así, la escuadra inglesa no duda en invertir en jóvenes talentos con los que continuar mejorando su plantilla.

El último fichaje en confirmarse ha sido el del centrocampista de 22 años Will Hughes, futbolista muy deseado que desde hace meses ha sido vinculado también con otros conjuntos ha sido vinculado con Everton y Liverpool. El hasta ahora jugador del Derby County firma por las próximas cinco temporadas.

HUGHES: More details on the #watfordfc signing of @wjhughes19 on a five-year deal here: https://t.co/TCThmGZAju pic.twitter.com/TyXRJyGq0g

— Watford FC (@WatfordFC) 24 de junio de 2017