A pesar de que estamos en Nochebuena, no para esta mañana la actividad en muchos grandes clubes y la mejor prueba de ello ha sido el fichaje de Julian Draxler por el PSG, o la confirmación ahora de una renovación importante en el West Bromwich Albion.

Los baggies acaban de anunciar que Ben Forster, su portero que suma 18 encuentros esta temporada, extiende su contrato hasta 2019.

Here's an early Christmas present...@BenFoster has signed a new contract keeping him at Albion until 2019!#WBAhttps://t.co/gPdMJE7Gw6

— West Bromwich Albion (@WBA) 24 de diciembre de 2016