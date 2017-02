El futuro del guardameta inglés está en aire más allá del próximo mes de junio. Lo que está claro es que no volverá a defender la portería del Manchester City y, con un año más de contrato por delante, el club le buscará una salida. Pretendientes no le faltan. El portero se encuentra cedido en el Torino y este quiere hacerse con sus servicios, pero no parece que puedan llegar a las cifras exigidas por el club inglés.

Además, otros equipos de la Premier League ya preparan la maquinaria para incorporar a Joe Hart. Según The Sun, el West Ham ha preparado 18 M€ para incorporar al guardameta la próxima temporada. E incluso equipos como Chelsea y Liverpool siguen muy de cerca el futuro del jugador inglés.