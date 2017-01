Se venía especulando en torno a esta posibilidad desde hace algunos días. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho oficial. El West Ham acaba de anunciar el desembarco de Robert Snodgrass a cambio de 12 M€. El hasta ahora centrocampista del Hull City firma por tres temporadas con los hammers.

La llegada del internacional escocés de 29 años debe abrir definitivamente la puerta a Dimitri Payet en dirección a Francia. El Olympique de Marsella comienza a ver mucho más cerca la incorporación del internacional francés.

.@RobSnodgrass7 joins the Hammers from @HullCity on a 3 and half-year contract for a fee of £10.2m - with @TransferMate #SnodgrassSigns pic.twitter.com/BbYXhQODvw

— West Ham United (@WestHamUtd) 27 de enero de 2017