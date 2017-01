Hace ya unos días que conocimos su elección, e incluso ayer daba el propio Axel Witsel los motivos de su elección por China. Pero ha sido ahora cuando el Zenit de San Petersburgo ha oficializado su marcha.

El mediocentro belga de 27 años aterriza en el Tianjin Quanjian, donde seguirá con su carrera deportiva. La oferta mareante de este club (18 M€ de salario más 2 M€ de bonus) ha sido determinante para convencerlo.

It's official: Axel Witsel is heading to China, thank you for all you did for the club Axel! https://t.co/ELxZh1MpBT pic.twitter.com/3rMdkn8SjK

— FC Zenit in English (@fczenit_en) 3 de enero de 2017