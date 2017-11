El central francés de 26 años no cuenta para Guardiola y desde Inglaterra ya aseguran su salida a partir de enero. Eliaquim Mangala tiene mercado, en gran parte, por la reciente buena temporada que realizó en el Valencia a pesar de la posición en tabla del equipo. Su corpulencia, velocidad y llegada al corte fueron una de las mejores cosas que ofreció la temporada de los valencianistas y de ahí que mantuvo el interés de muchos clubes que ahora, según The Sun, podrían volver a por él para darle las oportunidades que no está teniendo.

En el Manchester City no cuenta con él y ha estado haciendo las funciones de cuarto central, todo mientras el cuadro citizen busca otro efectivo para esa posición y quedar aún relegado a menor importancia, algo que solo ha ganado por la lesión de Vicent Kompany. El jugador ha participado en unos escasos 78 minutos en Premier League y, a pesar de esto, se le vio concentrado en el equipo: «En este momento soy del equipo, estoy en este club. Voy a seguir trabajando, para ayudar a mis compañeros tanto si juego como si no».