El delantero de Togo se encuentra actualmente sin equipo y busca un equipo en el que recalar durante este mes de enero tras disputar la Copa África. Aunque las declaraciones de su excompañero, Brede Hangeland, no van muy en su favor: «Tenía un talento natural, pero era muy perezoso. En el Crystal Palace, cuando teníamos gimnasio hacía los ejercicios con una taza de café y una magdalena. Le pagaban a la vez el Tottenham, el Manchester City y el Crystal Palace y ahí estaba él, tan tranquilo, con su taza de café».

Además, el noruego aseguró en una entrevista para Daily Mail que Emmanuel Adebayor pensaba en comida durante el trascurso de un encuentro que les enfrentó: «En una ocasión que me enfrentaba a él, en un Fulham-Tottenham, yo estaba defendiéndole. Me miró y me dijo que tenía hambre. Le respondí extrañado y me dijo que no podía terminar el partido sin comer algo y que le recomendase algún restaurante en Londres».