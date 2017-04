Anoche, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas señaló ayer en El Transistor de Onda Cero que su sueño sería hacer realidad el fichaje del jugador estrella del Manchester City, David Silva, del que afirmó estar seguro de sus intenciones de cerrar su carrera futbolística en el club canario. El mediapunta español tiene contrato hasta 2019 con los skyblue y es un fijo en el once de Pep Guardiola.

A su vez el máximo dirigente del club isleño habló sobre el futuro de Jesé, por el cual asegura que intentarán todo para que siga formarndo parte de la plantilla, y sobre la salida de Quique Setién y el nuevo técnico que llegará: «No me molestó la decisión de Setién de no seguir, pero he aprendido de esta situación. Cometí un error al hablar de renovación con Setién tan pronto. No es verdad que Setién se lleve mal con los jugadores. No me he desenamorado de él.Ya sé quién será el nuevo entrenador pero no puedo decirlo. Márquez cumple el perfil. Valerón estará en el cuerpo técnico,con el entrenador que venga,la próxima temporada. Representa los valores del club».