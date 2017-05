Había mucha expectación por la rueda de prensa que Ernesto Valverde ha ofrecido este mediodía junto a Josu Urrutia. El entrenador ha dejado su puesto en el Athletic Club y hoy se ha despedido visiblemente emocionado del club de sus amores, para poner rumbo previsiblemente al FC Barcelona.

«Esta rueda de prensa es para decir que no voy a firmar un quinto año consecutivo en el Athletic. Veo improbable que pueda hacer cinco años en otro equipo, incluso cuatro. Soy consciente del desgaste que tiene la figura de un entrenador y lo asumo absolutamente. Soy un empleado que tiene una gran responsabilidad, que es dirigir la primera plantilla. La decisión de no hacer un quinto año consecutivo viene de lejos. Cuando firmé el último año ya veía difícil que pudiera continuar por la consciencia que tengo del cargo», afirmó el técnico.

Además ha desvelado su mensaje para los jugadores: «Les he dicho a los jugadores que este grupo va a permanecer en la memoria de la gente. No solo por ganar sino por cómo hemos afrontado la competición. Hemos tratado de ser dominadores del juego y es un equipo que ha dado un ejemplo permanente de superación. Este grupo ha conseguido que entrar en Europa parezca normal en el Athletic. Después de todo este tiempo tengo la sensación de que mi trabajo aquí está finalizado. En el fútbol hace falta movimiento».

Obviamente después ha hablado sobre su futuro: «Esto de llevarlo hasta el final da pie a muchas especulaciones, tengo que decir para dejarlo claro, no tengo ningún compromiso con ningún equipo y no he hablado con ningún equipo. Tengo un agente y hay equipos que se han interesado por mí. Primero me despido de mi club y luego pienso en otro equipo. Quiero dejarlo claro. No quiero pecar de presuntuoso pero no es la primera vez que he tenido ofertas de equipos importantes. Que se haya publicado que voy a firmar por un equipo es sencillo. Un día publicas una cosa y otro día, otras. No sé lo que se publica, lo respeto, yo soy responsable de mi honestidad. En cuando al supuesto interés del Barça no voy a hablar de equipos. No lo suelo hacer».