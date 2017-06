Como cabía esperar, al término del choque que anoche midió a las selecciones de España y Colombia, el zaguero catalán Gerard Piqué fue cuestionado por los pitos que, día tras días, le dedica cierto sector de seguidores de la Roja. El central, que cada día parece más fastidiado por este asunto, no dudó en atacar a quienes cree que están dando a este asunto más importancia de la que realmente tiene.

«¿Por qué os interesa tanto? ¿Por qué le dais tanta bola? ¿Por qué no habláis de fútbol...? Lleváis un año y medio preguntándome por esto, tú lo haces importante. La gente ya no silbaba y vosotros hacéis encuestas preguntando si hay que silbar a Piqué. ¿Tú crees que es porque creen que soy independentista? Yo nunca me he pronunciado sobre la independencia (...) Estoy feliz de estar en la selección y lo intento demostrar cada día. Es un orgullo llevar el brazalete de capitán de la selección», espetó.