Juan C. Navarro

Aunque durante los últimos días han crecido informaciones en las que se asegura que Theo Hernández está esperando la llamada de la Selección Española, el actual seleccionador nacional, Julen Lopetegui, ha aprovechado una entrevista concedida a Radio Marca para dejar claro que, por el momento, no se plantea convocar al zaguero. «Theo no es un jugador español y no tengo información sobre el asunto», espetó.

Durante la misma conversación, el técnico vasco no dudó en alabar el buen trabajo realizado por el galo Zinedine Zidane en el Real Madrid. «La mano izquierda y la gestión de recursos de un entrenador es muy importante, tanto en el Real Madrid como en otros equipos», aseveró.