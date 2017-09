Sergi Darder ha vuelto al Espanyol tras su exilio en el Olympique de Lyon. Viene con ganas de triunfar en el equipo de su vida. Podría debutar en la próxima jornada, ante todo un FC Barcelona en un derbi de altura.

Sobre su periplo por tierras francesas ha comentado que «ahí he aprendido a vivir sin el físico. En Francia hay gente muy fuerte, y por muy fuerte que me pusiese, no podía competir con ellos y aprendí a saber utilizar mis armas». Asegura que «es más fácil jugar en España que en Francia».