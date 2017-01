El ecuatoriano tiene en su mano desestancar las operaciones invernales del club periquito. El club está dispuesto a deshacerse de él -eso sí, solo en forma de traspaso- y todo depende de que al delantero le convenza una propuesta que llegue al club. Hasta le fecha hay varios equipos que han mostrado interés en él pero hay uno que destaca entre estos.

El Antalyaspor podría presentar una oferta formal al Espanyol en los próximos días pero, tal y como apunta As, Felipe Caicedo no está por la labor de marcharse a Turquía ya que no se fia de la situación que vive el país. Además, quiere mantenerse en una gran liga a nivel europeo.