Señalado como el posible recambio de Alexandre pato en el Villarreal, Felipe Caicedo ha protagonizado rumores en los últimos días sobre su salida del Espanyol. Por ello el director deportivo del cuadro perico, Jordi Lardín, ha hablado sobre el ecuatoriano y también sobre Sergio García, de quien se ha rumoreado que podría ocupar su lugar.

«No hay ninguna oferta formal y el Villarreal no se ha dirigido en ningún momento al Espanyol para pedirlo cedido ni comprarlo. Sergio García es un gran jugador y tiene muchos registros para poder venir. A todos nos gustaría que fuera jugador del Espanyol pero tiene un contrato en vigor y, como siempre he dicho, estamos en una situación en la que no podemos fichar. Pero si esto cambia sería un gran fichaje para el Espanyol, sin duda», afirmó el dirigente.