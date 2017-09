La temporada pasada estuvo cedido en las filas del Tottenham, aunque sin tener minutos ni protagonismo. Por eso en verano regresaba al Espanyol, club en el que Pau López ha vuelto con fuerza hasta asentarse como portero titular del cuadro perico con 5 encuentros ed Liga disputados.

Como explica As, es el tercer arquero que más intervenciones ha realizado hasta la fecha, pero su futuro es incierto. Acaba contrato en junio de 2018 y por ahora no se sabe si renovará o no. Con sus buenas actuaciones comienza a tener más control sobre su futuro, todavía incierto.