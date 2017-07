Juan C. Navarro

Tras ver como se desvanecía la opción de reclutar a jugadores de la talla de Éver Banega o Borja Valero, la directiva del Espanyol ha comenzado a valorar la posibilidad de lanzar sus redes sobre otro centrocampista de primer nivel, el ítalobrasileño Thiago Motta (34 años).

Eso sí, tal y como cuenta el diario As, los pericos no pasarán definitivamente a la acción hasta que constaten que no existe ninguna posibilidad de que el futbolista amplíe su vínculo con el París Saint-Germain. Al igual que el combinado catalán, otro club italiano, el Génova, también se mantiene a la expectativa.