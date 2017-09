Pierre-Emerick Aubameyang estuvo cerca de abandonar el Borussia Dortmund durante el mercado estival y muchos fueron los clubes que llamaron a su puerta preguntando por él. El jugador ha desvelado para RMC el interés de equipos como el PSG, el Olympique de Marsella y de algunos gigantes chinos. También habló del Real Madrid.

Al ser cuestionado por el club madrileño, fue escueto, solo dijo que «ya no hablaré de Madrid. No me quieren». Sobre las propuestas chinas comentó que «sí, había propuestas de China. Realmente no lo tomé en serio. Eso carecía de profesionalismo. Estábamos esperando. Ellos enviaron una oferta escrita, al club y a mí. Fue un desastre. Vinieron aquí, se fueron, dijeron que iban a regresar, no volvieron», sentenció. Sobre el PSG, un club al que sí le habría gustado ir, comentó que «a principios de junio, conocí a Nasser Al-Khelaïfi en París, antes de que llegara Antero Henrique. Este último no quería llevarme. Nasser quería llevarme y al final no sucedió».

Por último, habló del interés del Olympique de Marsella y dijo que «Personalmente no estoy muy seguro acerca de su proyecto. Esta es una opinión personal. Creo que si quieren apuntar al título y estar allí en el escenario europeo, tendrán que hacerlo un poco mejor».