Esteban Granero ha pasado esta temporada a tener un rol muy secundario en la Real Sociedad bajo las órdenes de Eusebio Sacritán. Ello le ha llevado a plantearse, ya con la temporada finiquitada, la posibilidad de abandonar el club donostiarra en busca de minutos. El canterano del Real Madrid ha concedido una entrevista al diario Marca, en la que se le preguntó por las opciones de futuro que tiene sobre la mes, el Betis y el Espanyol, decantándose claramente por el segundo, por el que se deja querer.

«En el Espanyol está Quique, que fue mi entrenador en los juveniles del Madrid y siempre hemos tenido una gran relación. Mentiría si dijese que no me haría ilusión el interés de un técnico que tuve en juveniles, al que admiras, conoces bien y que la propuesta te atrae. A Setién no le conozco mucho personalmente, pero a Quique le conozco en profundidad, lo admiro y nunca le diría que no», confesó el centrocampista madrileño, al que le resta un año más de contrato con el conjunto txuri urdin.